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В Акмолинской области промыло плотину

26 апреля 2017, 16:34

На месте происшествия находятся силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

В Акмолинской облати в Зерендинском районе установлен факт промыва тела плотины, расположенной ниже с.Байтерек, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

По его словам, на месте происшествия находятся силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

«Регулярный мониторинг показывает, что вода обходит с.Троицкое и впадает в р.Чаглинка и далее впадает в Чаглинское водохранилище. Угрозы населенным пунктам нет», - сказал Р.Иманкулов.

Уровень воды в р.Чаглинка в районе поста наблюдения с.Чаглинка составляет – 10 см.

Плотина с.Байтерек находится в республиканской собственности на балансе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз».

Фото: ИА Кокшетау Азия

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