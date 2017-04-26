В Алматы открыли «горячую линию» по взысканию алиментов

Прокуратурой Алматы в целях создания эффективной системы взыскания алиментов в пользу детей начал работу телефон «горячей линии», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.





Как отмечается, все желающие смогут обращаться по вопросам несвоевременного исполнению судебных актов по взысканию алиментов по будням с 09.00 ч до 18.00 ч. по номеру 265-03-27.





Напомним, что Закон Республики Казахстан обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства родителей относят к обязательствам 1 очереди: родители обязаны содержать и поддерживать своих детей вплоть до совершеннолетия (а в некоторых случаях и после 18 лет) независимо от того, если ли у ребенка другие родственники. Существует два способа выплаты алиментов: добровольный - по соглашению; принудительный - через суд. Алименты в Казахстане взыскиваются с любого дохода – минимальной или максимальной суммы, с которой удерживаются алименты, нет. Нет и минимального размера алиментов в РК.

Какой будет сумма алиментов, зависит от нескольких факторов:соглашения между родителями (в нем фиксируется размер алиментов); количества детей;

уровня доходов; порядка выплаты доходов родителю, который платит алименты. Алименты в РК удерживаются со всех видов полученных доходов.





Согласно прошлогодним данным, всего в 2016 году Казахстане было около 25 тысяч злостных неплательщиков алиментов, свыше 350 тысяч детей нуждаются в алиментах. Долг по ним составляет 1,8 млрд тенге.





Фото: www.bryansktoday.ru















