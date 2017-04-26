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МСХ РК начало расследование по фактам гибели тюленей в Мангистауской области

26 апреля 2017, 16:45

В районе городского пляжа Форт-Шевченко Тупкараганского района обнаружено порядка 245 тушек мертвых тюленей.

Оперативная группа в составе представителей Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Департамента экологии по Мангистауской области, Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК, ветеринарной службы Тупкараганского района и Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области находятся на месте и проводят отбор проб для лабораторных исследований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вместе с тем, сотрудниками Инспекции в период с 16 апреля т.г по 18 мая т.г совместно со специалистами ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» и Институтом гидробиологии и экологии организована экспедиция на острова Дурнева с целью изучения динамики численности, комплексной оценки факторов угроз популяции каспийского тюленя и разработки рекомендаций по их снижению.

В расследовании гибели тюленей на Каспии помогут также ученые из Алматы.

Фото с сайта mgov.kz

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