МСХ РК начало расследование по фактам гибели тюленей в Мангистауской области
26 апреля 2017, 16:45
В районе городского пляжа Форт-Шевченко Тупкараганского района обнаружено порядка 245 тушек мертвых тюленей.
Оперативная группа в составе представителей Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Департамента экологии по Мангистауской области, Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК, ветеринарной службы Тупкараганского района и Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области находятся на месте и проводят отбор проб для лабораторных исследований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Вместе с тем, сотрудниками Инспекции в период с 16 апреля т.г по 18 мая т.г совместно со специалистами ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» и Институтом гидробиологии и экологии организована экспедиция на острова Дурнева с целью изучения динамики численности, комплексной оценки факторов угроз популяции каспийского тюленя и разработки рекомендаций по их снижению.
В расследовании гибели тюленей на Каспии помогут также ученые из Алматы.
Фото с сайта mgov.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855991-1983bb50d65298fa2468a682cfbfe12e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...