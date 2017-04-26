МСХ РК начало расследование по фактам гибели тюленей в Мангистауской области

Оперативная группа в составе представителей Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Департамента экологии по Мангистауской области, Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК, ветеринарной службы Тупкараганского района и Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области находятся на месте и проводят отбор проб для лабораторных исследований, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.





Вместе с тем, сотрудниками Инспекции в период с 16 апреля т.г по 18 мая т.г совместно со специалистами ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» и Институтом гидробиологии и экологии организована экспедиция на острова Дурнева с целью изучения динамики численности, комплексной оценки факторов угроз популяции каспийского тюленя и разработки рекомендаций по их снижению.





В расследовании гибели тюленей на Каспии помогут также ученые из Алматы.



