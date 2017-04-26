В Самаре неприглядные дома закроют заборами к чемпионату мира-2018

В нескольких районах Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года появятся заборы высотой 2-2,5 метра. Об этом сообщает портал 63.ru





Основное назначение ограждений — закрыть неприглядные дома и создать красивый облик города. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Заборы будут различаться по высоте, материалам и архитектурным особенностям. На эти работы из бюджета города выделят 21 миллион рублей.





«Аварийные расселенные дома, которые пока нет возможности снести, временно скроют за фальшфасадами. Мы стараемся, чтобы наша Самара предстала перед гостями спортивного праздника только с лучшей стороны», — заявила исполняющая обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко. Ее слова приводит kp.ru. По данным мэрии, в ремонте фасадов сегодня нуждаются 456 многоквартирных домов.





19 апреля американский сенатор Ричард Блюменталь потребовал лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. Международная федерация футбола (ФИФА) отвергла эту идею.





Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов и 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.





Фото: Константин Чалабов / РИА Новости



