Военные сообщили о спасении летчиков разбившегося МиГ-31
26 апреля 2017, 16:57
Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Летчики разбившегося на полигоне Телемба истребителя-перехватчика МиГ-31 спасены, угрозы их здоровью нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
«Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — рассказали в военном ведомстве.
Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что в 12:05 мск перехватчик МиГ-31 соединения ВВС Восточного военного округа разбился во время планового полета в районе полигона Телемба (на границе Бурятии и Забайкальского края).
МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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