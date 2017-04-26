Военные сообщили о спасении летчиков разбившегося МиГ-31

Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Летчики разбившегося на полигоне Телемба истребителя-перехватчика МиГ-31 спасены, угрозы их здоровью нет, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Минобороны.





«Оба летчика катапультировались, пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — рассказали в военном ведомстве.





Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что в 12:05 мск перехватчик МиГ-31 соединения ВВС Восточного военного округа разбился во время планового полета в районе полигона Телемба (на границе Бурятии и Забайкальского края).





МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.



