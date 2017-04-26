Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

«Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», — сказал Порошенко, слова которого приводит 112.ua.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики Киева. 6 апреля предложение Европейской комиссии отменить визы для граждан Украины поддержал Европарламент.





После голосования в ЕП и постоянных представителей стран-членов Евросоюза (послы), решение должен утвердить Совет ЕС.





Далее документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем страны, которая будет председательствовать в ЕС. Затем законодательный акт опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.