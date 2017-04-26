Назарбаев призвал бизнесменов заниматься благотворительностью
26 апреля 2017, 17:05
"Пусть богатеют, но, чтобы в то же время страна богатела и люди работу получали благодаря им" - отметил президент.
Президент Назарбаев обратился ко всем бизнесменам страны с призывом заниматься благотворительностью в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации» во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас в Казахстане не мало зажиточных людей. Правда? Это и хорошо, мы такое общество и создаем. Пусть богатеют, но, чтобы в то же время страна богатела и люди работу получали благодаря им. Могут на свою малую родину прийти и сделать благотворительность? Школу поставить, спортивный комплекс поставить, дорогу, баню построить или хлебопекарню» - сказал глава государства.
«Это ничего же не стоит, они же заработали. Я обращаюсь ко всем нашим бизнесменам: правительство, государство вам создало условие заработать эти деньги, поделитесь с народом немного этими деньгами».
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта forbes.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856002-8a5e93472257f90f5aca5490fb6a6d00
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...