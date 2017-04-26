Назарбаев призвал бизнесменов заниматься благотворительностью

"Пусть богатеют, но, чтобы в то же время страна богатела и люди работу получали благодаря им" - отметил президент.

Президент Назарбаев обратился ко всем бизнесменам страны с призывом заниматься благотворительностью в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации» во Дворце мира и согласия, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Сейчас в Казахстане не мало зажиточных людей. Правда? Это и хорошо, мы такое общество и создаем. Пусть богатеют, но, чтобы в то же время страна богатела и люди работу получали благодаря им. Могут на свою малую родину прийти и сделать благотворительность? Школу поставить, спортивный комплекс поставить, дорогу, баню построить или хлебопекарню» - сказал глава государства.





«Это ничего же не стоит, они же заработали. Я обращаюсь ко всем нашим бизнесменам: правительство, государство вам создало условие заработать эти деньги, поделитесь с народом немного этими деньгами».





Татьяна Ковалева, Астана