В Ливии освобождены пять российских моряков
26 апреля 2017, 17:07
Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.
Пять российских моряков с судна "Мерле" освобождены в Ливии, они вернулись домой. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, сообщает ТАСС.
"Пять человек вчера привезли, они были очень счастливы", - сказал дипломат.
Напомним, 5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. Российские дипломаты предпринимали все усилия для освобождения экипажа.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856003-2cfc1a942df8eb58f16779ada46ade81
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...