В Ливии освобождены пять российских моряков

Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

Пять российских моряков с судна "Мерле" освобождены в Ливии, они вернулись домой. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, сообщает ТАСС





"Пять человек вчера привезли, они были очень счастливы", - сказал дипломат.





Напомним, 5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. Российские дипломаты предпринимали все усилия для освобождения экипажа.







