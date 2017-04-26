«Astana piano passion»: любовь к жизни начинается с музыки

Стать великими музыкантами хотят многие. Но чтобы достичь своей цели, необходимо сделать первый шаг. Такой шаг уже сделали сотни талантливых ребят. Для многих одаренных молодых музыкантов из разных стран “Astana Piano Passion” стал стартом к международному признанию, активной концертной деятельности, новым победам в престижных музыкальных конкурсах.













Это творческое состязание сегодня называют музыкальным брендом молодой столицы Казахстана. Лучшие концертные площадки Астаны стали местом притяжения внимания публики: концентрация музыкальных звезд в афише четвертого по счету “Astana Piano Passion” – максимальная. Здесь есть все: и жаркие конкурсные дни, и концерт полуфиналистов, и мастер-классы членов жюри, и, конечно же, виртуозная игра Народного артиста России, художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева.





«Наш конкурс стал очень популярным во всем мире. Я очень рад, что заявки были рекордные – с 28 стран. Для нас это большая семья, это не конкурс. Конечно, конкурс присутствует, но это фестиваль, это удивительная атмосфера, которая царит, и у меня всегда такое предвкушение. Это дорогого стоит!» – поделился виртуоз.





Международный конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion» – юношеское состязание, главная цель которого – открыть новые имена юных талантливых пианистов, дать им возможность проявить себя и помочь им реализоваться в дальнейшей профессиональной жизни. Творческие судьбы многих лауреатов убедительно показали, что идеи организаторов конкурса успешно воплощаются в жизнь.





За 4 года в организационный комитет поступило более 600 заявок с 45-ти стран мира. Такой ажиотаж можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, конкурс один из самых престижных в мире, и победа на нем – верная путевка на лучшие сцены мира. Во-вторых, участники получают уникальный опыт работы с пианистами мирового уровня.

















С виду – просто дети, на деле – вундеркинды. Виртуозная техника и сложнейшие произведения, непростые, подчас, и для более опытных пианистов. Десятилетний Шуан Ерн Ли из Китая, финалист конкурса 2013 года, полюбился всем с первых дней за удивительную уверенность на сцене. После юный виртуоз выиграл еще несколько крупных международных соревнований в США, России, Австралии и других странах. Сегодня 14-летний пианист выступает с концертами по всему миру, его график расписан на месяцы вперед.





Его сверстница Варвара Кутузова, с которой Шуан поделил первое место в Астане, продолжает учиться в Центральной музыкальной школе города Москвы. Успешно выступает в крупнейших концертных залах России, в филармонических залах всех крупных городов страны, а также постоянно гастролирует за рубежом. В качестве солистки выступает с Ростовским Симфоническим оркестром, с камерным оркестром Центра Павла Слободкина, с Симфоническим оркестром Республики Казахстан, с камерным оркестром «Виртуозы Москвы», с Национальным филармоническим оркестром, с симфоническим оркестром «Новая Россия», с симфоническим оркестром консерватории в Ницце многими другими оркестрами.





Девятилетний Санжарали Копбаев стал единственным финалистом фестиваля "Astana piano passion" из Казахстана. После этого было первое место международного конкурса "Мерси, Маэстро" в Брюсселе. Санжарали также играл концерт с симфоническим оркестром Индии в Мумбаи. Он стал самым юным участником престижного казахстанского списка "Будущее нации".





Это лишь несколько историй талантливых конкурсантов. Влюбленные в музыку, они продолжают покорять и ошеломлять слушателей всего мира. И на наших глазах сбывается пророчество. Художественный руководитель конкурса Денис Мацуев сказал: "Не сомневаюсь, что они выйдут на лучшие сцены мира, но всегда будут помнить, что их путь к успеху начался здесь, в этом удивительном городе".





Лучшие педагоги и деятели культуры России, Казахстана, США, Великобритании, Польши, Швеции – Сергей Доренский, Валерий Пясецкий, Толеген Мухамеджанов, Павел Нерсесьян, Ванесса Латарш, Станислав Юденич и не только. Блестящие и знаменитые, мэтры фортепианного искусства не только анализируют соревнование и выносят вердикт. Они делятся с юными коллегами секретами мастерства на уникальных мастер-классах. Фестиваль дарит детям эту возможность абсолютно бесплатно. А апофеоз мероприятия – выступления профессионалов на лучших концертных площадках Астаны.





Благодаря прозрачности и справедливому судейству, конкурс завоевал доверие как юных пианистов и их педагогов, так и музыкальных экспертов из разных стран. Состязание в Астане смотрят онлайн и обсуждают на профессиональных форумах сотни тысяч человек со всего земного шара. Произведения казахстанских композиторов включены в обязательную программу конкурса, их разучивают дети в разных странах мира.





За годы проведения фестиваля свои двери распахивал столичные театры оперы и балета, Дворец мира и согласия, Центральный концертный зал "Казахстан" и Дворец творчества «Шабыт». Особая аура и комфорт этих зданий помогают начинающим пианистам побороть волнение. А на досуге – экскурсии и прогулки. К слову, организаторы взяли на себя приезд и проживание конкурсантов, их родителей и педагогов.





Не успех, а усилие заслуживает награды. И не один юный конкурсант не уезжает с пустыми руками. Призовой фонд весьма солидный – 60 тысяч долларов. Помимо денежных премий, множество не менее ценных наград – специальные призы от художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева, Министерства культуры и спорта РК, акима города Астаны, призы за лучшее исполнение произведений казахстанских композиторов. Талантливые ребята получают возможность принять участие в таких международных фестивалях, как "Crescendo", "Annecy Classic", "Звезды Байкала". А самые харизматичные выигрывают призы зрительских симпатий и гранты на обучение.













Художественный руководитель Денис Мацуев в одной из своих речей назвал Астану «нашей», а в диалогах с преподавателями, весьма утонченными личностями, упоминалось слово «семья». Искусство, что показывают дети на сцене – это не мастерство, а чистый талант и несоизмеримая воля. В конце этой недели станут известны его итоги. Имена победителей имеют все шансы вскоре громко прозвучать на самых престижных смотрах и украсить афиши главных залов мира.





Цели «Astana piano passion» просты: стать проводником для неискушенного слушателя в чудесный мир фортепианного искусства. Раскрыть и поддержать талантливых и увлеченных детей. И, конечно, сделать так, чтобы ни один ребенок не покинул конкурс с разочарованием в сердце. Только с надеждой!





Справочно





Международный конкурс молодых пианистов проходит в Астане с 2013 года. Конкурс призван поддержать молодых исполнителей всего мира, расширить международные творческие связи. Идейным вдохновителем творческого состязания является пианист Денис Мацуев, который возглавил конкурс и стал его художественным руководителем. Авторитет известного музыканта позволил привлечь к этому смотру выдающихся деятелей мировой музыкальной культуры.





В конкурсе принимали участие пианисты из более 100 городов мира, из 45 стран. Благодаря современным технологиям Международный конкурс юных пианистов в онлайн-режиме увидели более 500 тысяч зрителей.





За годы проведения конкурса в Астане состоялось более 20 концертов фортепианной музыки, 11 мастер-классов для учеников музыкальных школ и вузов. За 4 года конкурс на сайте отслеживали зрители из 5 континентов мира.







