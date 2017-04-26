Уголовную ответственность за пьяную езду необходимо усилить

По статистическим данным за 2014-2015 годы в результате ДТП в Казахстане пострадали более 55 тысяч человек, из которых погибло 5038 человек. Только за 3 дня нового 2017 года в стране произошло более 12 000 ДТП. Согласитесь, цифры немаленькие и это все на фоне постоянно проводимых «карательных» мер по борьбе с пьянством на дороге.

Фактически же, к сожалению, ужесточение уголовной ответственности за преступление, связанного с ДТП по вине пьяного водителя, осталось формальным. По этому поводу хотелось бы дать разъяснение читателям.

С введением с 1 января 2015 года нового Уголовного кодекса в Казахстане, водители, в случае совершения ДТП, повлекшее причинение вреда здоровью человека, несут уголовную ответственность по одной норме - ст. 345 УК РК. При этом, в каком состоянии находился водитель - в трезвом или нетрезвом, для квалификации его деяния значения не имеет, все они признаются лицами, совершившими уголовное правонарушение по неосторожности. Санкция ч.3 ст.345 УК - когда при ДТП причинена смерть человека, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. На основании требований ст.11 ч.2 УК РК данное преступление относиться к категории небольшой тяжести. При наложении наказания по данной статье, суд должен руководствоваться правилами ст. 55 ч. 2 УК РК, гласящими, что при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не может превышать при совершении преступления небольшой или средней тяжести половины наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей.

Таким образом, при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 53 УК) и отсутствии отягчающих (ст.54 УК), суд обязан назначить виновному лицу по ч.3 ст.345 УК РК не более 2,5 лет лишения свободы. Очевидно, что это и вызывает негативную реакцию со стороны потерпевших. Люди, потерявшие своих близких, просто недоумевают, почему виновнику, по их мнению, в «страшном» преступлении, суд назначил всего 2,5 года лишения свободы?

При определении срока наказания по данной статье, у суда возникает вопрос - должен ли признак алкогольного (или иного) опьянения признаваться в качестве отягчающего обстоятельства?

По мнению одних юристов - не должен, поскольку объективная сторона данного преступления это нарушение ПДД, а в ПДД прямо запрещено управлять авто в нетрезвом виде, иначе говоря, это нарушение уже вменено водителю обвинением и учитывать его при осуждении повторно - означает противоречить требованиям ст.54 ч.2 УК РК. Другие же, наоборот, утверждают, что раз в диспозиции ст. 345 УК РК прямо не указан признак «опьянения», то тогда он должен учитываться как отягчающее обстоятельство и, соответственно, усиливать наказание.

И те и другие мнения заслуживают своего внимания, поэтому данный вопрос требует своего официального разъяснения, например, в нормативном постановлении Верховного Суда РК.

В 2016 году депутат Сената Парламента Б.Бекназаров предложил усилить ответственность водителей, управляющих автотранспортом в наркотическом или алкогольном опьянении. Полностью согласен с мнением депутата и, в свою очередь, предлагаю, дополнить ст. 345 УК частями 5 и 6 в следующем варианте:

«часть 5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенным лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на семь лет.

часть 6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенным лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на десять лет».

Думается, что после такого ужесточения закона в этой части недовольства и упреки пострадавших лиц в адрес правосудия значительно снизятся.

Председатель районного суда №2

Кокпектинского района ВКО

Н.Нуралинов