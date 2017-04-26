Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Завтра в Астане запустят электросирены

26 апреля 2017, 17:29

ДЧС просят жителей и гостей столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и необоснованным слухам.

27 апреля в 09:00 утра столичным Департаментом по ЧС будет проведена плановая проверка системы оповещения Астаны с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов на две минуты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

В связи с чем специалисты ДЧС просят жителей и гостей столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и необоснованным слухам.

«Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!», – отмечают специалисты.

Услышав этот сигнал, населению необходимо немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы «Хабар», «Казахстан», «Первый Евразия», «Астана», КТК, НТК, а также на волнах «Радио FM Астана», «Шалкар», «Ретро FM», «Авторадио», «Казахское радио») для получения оповещения и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Фото с сайта elcam.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...