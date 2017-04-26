Завтра в Астане запустят электросирены
26 апреля 2017, 17:29
ДЧС просят жителей и гостей столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и необоснованным слухам.
27 апреля в 09:00 утра столичным Департаментом по ЧС будет проведена плановая проверка системы оповещения Астаны с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов на две минуты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.
В связи с чем специалисты ДЧС просят жителей и гостей столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и необоснованным слухам.
«Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!», – отмечают специалисты.
Услышав этот сигнал, населению необходимо немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы «Хабар», «Казахстан», «Первый Евразия», «Астана», КТК, НТК, а также на волнах «Радио FM Астана», «Шалкар», «Ретро FM», «Авторадио», «Казахское радио») для получения оповещения и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.
Фото с сайта elcam.kz
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