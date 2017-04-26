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Президент Казахстана рассказал, как его встречали евреи в Германии

26 апреля 2017, 17:32

Казахстанские евреи поблагодарили его за мирную жизнь в Казахстане и предоставленную возможность уехать.

Казахстан является малой родиной для представителей различных этносов и даже покинувшие страну люди с любовью вспоминают казахские земли, отметил глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

"Я это хорошо всегда чувствую в беседах с людьми. Вижу в письмах соотечественников, которые мне пишут. Где, к примеру, малая родина современного поколения наших казахстанских корейцев из Кызылорды или греков из Жетысу, русских с Алтая, украинцев из Костаная? Они уже живут здесь в третьем поколении. Чтобы они чувствовали свою родину, связывали будущее с этой землей, где их предки родились, наша главная задача — создать соответствующие условия. Ответ очевиден: там, где они родились и где покоятся их родители, это и есть их малая родина. Я знаю, как тепло относятся к нашей общей земле казахстанцы. Во всех наших селах, регионах есть особо дорогие для нас места. Я убежден, каждый, кто любит свою малую родину, любит и наш большой с вами Казахстан",- сказал Назарбаев.

Президент вспомнил также о том, как во время визита в Германию его встретила толпа людей, оказавшихся казахстанскими евреями. "Я приезжаю в гостиницу, куда должен поселиться. Говорят мне: "Целая толпа людей". Я говорю: "А что такое случилось? Будто бы против меня митинг?" А это были евреи, выехавшие из Казахстана, стояли там, чтобы сказать мне спасибо. За то, что в лихие годы войны и преследований они приехали в Казахстан и сохранились здесь как люди, свободно уехали, куда захотели", — поделился Назарбаев.

Вследствие такого многообразия этносов и культур, формировавших Казахстан в непростое время прошлого столетия, Нурсултан Назарбаев предложил создать интерактивную историческую карту "Народ Казахстана".

"Электронная карта детально покажет процесс консолидации всех национальностей на древней казахской земле с учетом особой государствообразующей миссии. Поручаю министру образования и науки РК совместно с АНК разработать на научной основе такую интерактивную карту и презентовать ее на День благодарности (1 марта — прим.) в следующем году", — сказал президент.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов

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