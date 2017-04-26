Менеджер Шариповой рассказал, почему она должна драться за титул WBC в Астане, а не К.Ислам

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, в какой весовой категории его подопечная проводит бои и планирует сразиться за титул чемпионки мира. Также он раскрыл подробности переговоров с представителями EXPO-2017 по организации боя Шариповой в рамках выставки в Астане.





- Расскажите, в каком весе Фируза проводит рейтинговые бои и в какой весовой категории планируется ее титульный бой?





- Фируза выступает в весовой категории 130 фунтов, или 58,967 килограмма. Рейтинговые бои допускают небольшой перевес по договоренности между командами боксеров. В последних боях, чтобы не мучить Фирузу весогонкой и поддерживать ее здоровье, мы договаривались с соперницами, что у нас будет допуск в несколько килограммов. Но официально Фируза всегда выступала во втором полулегком весе. В этой категории она и будет биться за титул чемпионки мира.





Хотя ее рейтинг позволяет боксировать за титул также и в легком весе, но наша цель - это финка Ева Вальстрем, чемпионка мира по версии WBC во втором полулегком весе. Уже был разговор о проведении боя с этой соперницей в Финляндии, но она отклонила предложение Фирузы и выбрала американку для боя 6 мая. После этой даты переговоры будут продолжены.





- Расскажите подробнее о предстоящем поединке.





- Мы сейчас будем работать над тем, чтобы это все-таки был титульный бой, потому что рейтинг и физическая форма Фирузы это позволяют. При этом титульный бой требует дополнительных затрат. Нужно оплатить санкции WBC, привезти и разместить назначенных судей из других стран, оплатить допинг-контроль. Гонорары соперниц, которые стоят высоко в рейтинге, гораздо выше, чем у дебютанток. А для получения санкции на титульный бой нужно чтобы обе соперницы имели высокий рейтинг.





У нас есть несколько спонсоров, которые пообещали профинансировать этот бой, но обещаний недостаточно, чтобы перейти от слов к делу. Изначально у Фирузы был спонсор, с которым мы заключили контракт, он не выполнил свои обязательства и оставил нас с долгами. Поэтому мы до сих пор и не провели титульный бой.





- На какой стадии находятся переговоры с организаторами EXPO?





- С организаторами EXPO очень тяжело связаться. Мы ежедневно пытаемся дозвониться ответственному за данное направление лицу, но пока безрезультатно. На текущий момент мы успели пообщаться с пресс-службой EXPO, рассказали о своих планах, сделали предложение и оставили свои контакты. Но ответной реакции не получили. Хотя мы со своей стороны делаем все для того, чтобы украсить это мероприятие боем Фирузы за звание чемпионки мира.





Накануне конвенции WBC в Астане за титул этой организации могли бы боксировать всего несколько боксеров. Геннадий Головкин дал понять, что не будет этого делать. Бейбут Шуменов травмирован, и остается Жанат Жакиянов. Стоимость организации этих боев в разы выше, чем поединка Фирузы Шариповой за звание чемпионки мира. Канат Ислам двигается по версиям WBO и WBA, и вряд ли ему будут организовывать бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Этим поясом владеет Жермелл Чарло. К тому же для Каната Ислама очень опасно делать такой скачок, потому что у него еще не было ни одного соперника уровня чемпиона мира.





Напомним, Фируза Шарипова проведет следующий бой в Москве 27 мая. В своем минувшем поединке она одержала самую быструю победу в карьере, на 54-й секунде нокаутировав хозяйку ринга, россиянку Викторию Котову.