Алматинский изолятор для беспризорных животных продолжает шокировать

Управление сельского хозяйства и ветеринарии Алматы пригласило СМИ на пресс-тур в изолятор временного содержания для бездомных собак "Центра ветеринарии Алматы". Учреждение, находящееся в Турксибском районе города, несмотря на то, что к приезду журналистов там постарались навести порядок, угнетает и вызывает массу отрицательных эмоций , передает , передает Zakon.kz





Как сообщил журналистам директор КГП на ПХВ «Изолятор временного содержания для бездомных собак» Бектемисов Салават, Изолятор был создан постановлением акимата Алматы в ноябре 2012 года. По его словам, до этого служба отлова бродячих животных находилась в конкурентной среде, и работа по отлову животных велась с нарушениями. Тогда было решено монополизировать данное направление и было создано КГП на ПХВ «Изолятор временного содержания для бездомных собак».





Из рассказа Бектемисова следует, что работает отлов по заявкам, поступающим от физических и юридических лиц. За каждым районом города закреплено по машине с тремя людьми, за двумя из районов закреплены по 2 машины, всего 10 машин.









По решению Маслихата 31 созыва 2014 года, пойманное животное держат три дня, чтобы дать возможность хозяевам, если они имеются, забрать потерянную собаку или кошку. Так, в прошлом году из отлова забрали 384 собаки, в этом году - 390 собак. При этом в 2016 году было поймано 22 тыс беспризорных собак, и 9300 - в 2017 году. Возвращают пойманных животных, по словам директора Изолятора, совершенно бесплатно.









По истечении трех дней животное усыпляют при помощи препарата Листенон - самое дешевое и разрешенное в РК средство.









Далее мертвых животных вывозят на скотомогильник - 12 ям 4 метра на 4 метра, глубиной 10 метров расположены в Илийском районе Алматинской области. На сегодняшний день заполнены уже 4 ямы.





Но, по рассказу руководителя Изолятора, не всех животных усыпляют (таких, как на фотографиях выше). Ухоженных и явно домашних держат там до тех пор, пока не найдется старый или новый хозяин.





Директор изолятора отрицает обвинения зоозащитников в негуманном обращении с животными. По его словам, и дезинфекция проводится ежедневно, и ловят животных американскими петлями с силиконовым покрытием, во избежание травм, и кормят собак специально приобретаемым кормом.





Представлены чашки с кормом для щенят и взрослых собак. Однако в самих клетках животных, где сидят и щенки и взрослые особи, стоит всего одна чашка.





При этом, по словам Бектемисова Салавата, на три дня на кормление собаки выделяется всего 147 тенге. Касательно замечания природоохранной прокуратуры города по поводу выделяемых средств. Напомним, сообщалось, что на отлов и утилизацию одного животного выделяется 6816 тенге, в данную сумму включено все содержание предприятия (зарплата, налоги, ГСМ, корм, усыпление и т.д.). А на реальный отлов, содержание и усыпление одного животного уходит не более 542 тенге, вся остальная сумма должна идти именно на расходы по Изолятору и животным, содержащимся там.





Однако волонтерам есть что сказать в ответ. Они постоянно наблюдают нарушения всех норм и правил по обращению с животными. Так, присутствовавшие на встрече участники проекта "Добрый город" рассказывают, что отловленных животных держат в невыносимых условиях, за возврат собаки хозяину берут деньги, в клетках там сидят по 10 собак. Были случаи, когда хозяин приезжал за животным на следующий день, а собаки там уже не было, и куда ее дели, отследить невозможно, потому что нет документации.





- С сентября прошлого года мы начали работу. Мы встречались с Жылкелды Тлесбаевым, замдиректора Изолятора, он сам признался, что действительно условия не соответствуют стандартам, что действительно людей набирают как попало, потому что нормальные люди сюда не пойдут работать. И в-третьих, мы спросили, почему нельзя фотографировать, всем людям запрещают фотографировать. И он сказал: "Вы же знаете, что если фото просочатся в Инетрнет, нас порвут". Это его слова, рассказала член рабочей группы при Общественном совете Алматы Айжан Шорман, участник проекта "Добрый город".









При этом на встрече со СМИ было отмечено, что сайт Изолятора, на котором должна отражаться информация об отловленных животных, не работает. То есть собаки и кошки изначально обречены на то, что их навряд ли найдут старые или новые хозяева. В Управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы заверили, что сайт скоро начнет работать, сейчас он на реконструкции.





- Это рассадник инфекции. И даже ваша домашняя собака собака убежала и сюда попала, или даже в машину, она уже подвергается заражению, - рассказывает об условиях содержания собак в Изоляторе член рабочей группы при Общественном совете Алматы Юля Снегирева.









Представитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы Карабатыров Нурлан отметил, что на сегодня имеется много вопросов по поводу негуманного обращения с животными, их содержанию и т.д. И Управление намерено решать эти проблемы.





- Нами проводится реформа. Первый этап - построить производственную базу с питомником для содержания животных, административным зданием для работников предприятия, которые соответствуют международным требованиям. Для этого на сегодняшний день уже выделен 1 гектар земли в Алатауском районе. На ближайшем заседании Маслихата будет рассматриваться вопрос выделения средств для строительства и составления проектно-сметной документации. Второй вопрос - это гуманное обращение при отлове и транспортировке. Мы работаем с Обществом защиты животных "Добрый город". На сегодня два раза провели мастер-класс. Они показывают в присутствии всех специалистов, как надо обращаться с животными, как надо транспортировать этих животных. мы на регулярной основе будем проводить такие мастер-классы. Мы хотим отработать совместно с организацией по защите животных вопросы отлова и содержания животных, внести изменения в правила и внести их на утверждение, - сообщил Карабатыров. Также будет поставлен вопрос об увеличении срока содержания пойманных в отлов животных.









Также Карабатыров рассказал о предстоящем введении бесплатной кастрации/стерилизации домашних животных и их чипирование. Кастрация позволит сократить количество бездомных животных. Чипирование позволит создать единую базу домашних животных города.





- Это позволит контролировать и при помощи сканера выявлять владельца животного, попавшего в преемник. На это уже выделены деньги. Чипирование и кастрация будут производиться бесплатно, на добровольной основе. Каждый район будет обслуживать один поставщик услуг. Я думаю, с середины мая это станет возможным. На чипирование выделено 117 млн тенге, на кастрацию - 70 млн тенге, - сообщил Карабатыров.









Судя по всему, клетки животным к приезду СМИ почистили, но не все... В одной из них, в которой, к слову, сидит собака с ошейником, стояла чашка с невообразимым содержимым - зеленая жидкость с каким-то куском целлофана внутри. Чашку долго не хотели доставать. А в ответ на вопрос о том, что там, и почему чашка явно не мыта несколько дней, заместитель директора Изолятора Тлесбаев Жылкелды заявил, что собаки не сидят на месте, двигаются, и это наверное просто шерсть туда попала. В ответ на возмущение волонтеров о том, что такое отношение в первую очередь влечет антисанитарию и инфекции, мужчина сказал: "Эти животные обречены на смерть! Какую чистоту вы хотите!"





Работники отлова получают травмы на работе.