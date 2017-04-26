Под словом «нация» Нурсултан Назарбаев подразумевает всех граждан Казахстана

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая проходит сейчас в Астане заявил, что в его новой статье о модернизации 3:0 он очень часто употребляет слово «нация» и это слово является общим для всего нашего народа, передает корреспондент Zakon.kz.

«Укрепив национальную идентичность, мы должны отказаться от того, что сдерживает развитие. Вопрос национальной идентичности, например, слово «нация» в моей статье встречается нередко. Я хочу сразу оговориться, что я под словом «нация» имею ввиду всех граждан Казахстана», - сказал он.

«Что сдерживает развитие. Нам нельзя двигаться вперед и голову держать повернутой назад, так можно споткнуться и разбить голову, - продолжил глава государства.

«То есть нам надо отказаться от того, что не подходит для сегодняшнего дня, от стереотипов наших. И неслучайно мы смотрим развитие различных стран, исламского мира, видим терроризм. Это тянет мир назад в средневековье и я поэтому молодёжь предупреждаю от того, чтобы они не смотрели назад, не надо притягивать те вещи, которые не присущи казахам, и вообще всем нам. Как можно двигаться вперед, если мы будем притягивать какие-то чужие атрибуты? Поэтому идентичность означает, что мы должны придерживаться одной цели и двигаться к этой цели вместе, как делает это ассамблея», - заключил президент.

Татьяна Ковалева