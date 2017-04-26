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Назарбаев призвал бизнесменов заниматься благотворительностью

 

Президент Назарбаев обратился ко всем бизнесменам страны с призывом заниматься благотворительностью в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие - основа модернизации» во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас в Казахстане немало зажиточных людей. Правда? Это и хорошо, мы такое общество и создаем. Пусть богатеют, но чтобы в то же время страна богатела и люди работу получали благодаря им. Могут на свою малую родину прийти и сделать благотворительность? Школу поставить, спортивный комплекс поставить, дорогу, баню построить или хлебопекарню» - сказал глава государства.

«Это ничего же не стоит, они же заработали. Я обращаюсь ко всем нашим бизнесменам: правительство, государство вам создало условие заработать эти деньги, поделитесь с народом немного этими деньгами».

 

Татьяна Ковалева

 

26 апреля 2017, 17:50
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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