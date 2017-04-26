Прокурор Жамбылской области: Воровство невесты может привести на скамью подсудимых

Отношение к женщине у казахов всегда было уважительное, поэтому необходимо воспитывать у молодежи такие положительные ценности.

Для любой страны традиции предков являются незыблемой частью истории, поэтому помнить о них, чтить и уважать должен каждый гражданин. Красивые традиции, заложенные предками, есть у казахов, однако в современных реалиях некоторые из них не совсем верно понимаются молодежью.





Так, 8 ноября 2016 года примерно в 17:00 часов группа молодых в г.Тараз, применив физическую силу к девушке посадили ее в автомашину марки «Митцубиси Харизма» и похитили ее в Т.Рыскуловский район с целью женитьбы, естественно против ее воли.

Никакие слезы молодой женщины не остановили парней, более того девушка на тот момент уже была замужем о чем она сообщила своим похитителям, однако ей не поверили. В итоге в отношении молодых людей материалы по заявлению девушки были зарегистрированы в ЕРДР по ст. 125 ч.2 п.1 Уголовного кодекса, основной зачинщик, т.е. «несостоявшийся муж» осужден на 7 лет.





В ходе следствия выяснилось, что парни ехали красть совсем другую девушку и по ошибке украли замужнюю девушку, то есть будущий муж даже не знал в лицо свою будущую невесту.





Как рассказал прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов – к сожалению, в Жамбылской области до сих пор не искоренено такое понятие как «воровство невест», причем в основном это происходит, без какого либо согласия со стороны девушки.





Самое печальное девушки, принуждаемые к такому «браку» в последующем ввиду избежания как они считают «позора семьи» вынуждены согласиться на брак, иногда с совершенно ей ранее незнакомым мужчиной.

Итог таких браков неутешителен – некоторые браки через непродолжительное время распадаются, а в других семьях положение жены чуть ли не становится рабским – сообщил прокурор области.





Другой пример, житель Байзакского района в сентябре прошлого года применив силу, против ее воли похитил девушку 1992 г.р., в результате по ее заявлению был задержан полицией. В ходе следствия выяснилось, что почти за девять месяцев до этого события он уже крал ее в целях женитьбы, тогда родственникам удалось своими силами забрать девушку, однако в полицию они не обращались.

Самое вопиющее то, что «несостоявшийся муж» являлся военным, т.е. вполне образованный человек пошел на такое, сейчас уголовное дело в отношении него рассматривается в суде, он погубил не только свою карьеру, но может реально лишиться свободы.





Ни с точки зрения наших традиций, ни с точки зрения религии такое недопустимо, против воли девушки, принуждать ее к браку является противозаконным и может привести к плачевным результатам.





Отношение к женщине у казахов всегда было уважительное, поэтому необходимо воспитывать у молодежи такие положительные ценности.





Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев как то сказал, что среди мусульманских народов и в целом на Востоке, пожалуй, не найдется такого народа, который так высоко ставил женщину и так глубоко почитал сестру, как наши казахи. Поэтому сейчас мы решили провести разъяснительную работу среди молодежи, объяснить им, что кража девушки против ее воли, даже для таких как они считают «благородных целей», является преступлением, мы хотим уберечь молодежь от необдуманных поступков, из-за которых они могут погубить свою и чужую жизнь - сообщил прокурор области.