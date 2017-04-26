BMW X5 алматинца продали в счет долга по алиментам

Должник более года не выплачивал алименты на содержание своего ребенка.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Алматы, у жителя города изъяли автомобиль за невыплату алиментов , передает , передает Zakon.kz





"По проекту «30 шагов против неуплаты алиментов» прокуратурой Наурызбайского района совместно с частным судебным исполнителем приняты меры по взысканию суммы задолженности в размере более 1 млн тенге. Должник более года не выплачивал алименты на содержание своего ребенка", - сообщили в ведомстве.





Но при этом мужчина ездил на дорогом автомобиле марки BMW X5.





Прокуратура Наурызбайского района совместно с частным судебным исполнителем опечатала машину, изъяла техпаспорт, ключи и госномера. Далее авто было продано. Сумма за BMW X5 была внесена на счет судебного исполнителя. И после удержания расходов по исполнительному производству и услуг частного судебного исполнителя взыскателю была перечислена сумма в размере 1 135 722 тенге.