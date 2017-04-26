Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
26 апреля 2017, 17:53
"Никто не знает, что я знаю и что я видела. Только я могу рассказать свою историю", – написала она в соцсети.
Знаменитая американская певица Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе. Об этом она написала в своем Instagram, пишет Газета.Ru.
"Никто не знает, что я знаю и что я видела. Только я могу рассказать свою историю", – написала она в соцсети.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что о жизни Мадонны собираются снять картину Blonde Ambition. По сценарию, действие картины проходит 80-е годы, когда певица пыталась выпустить первый альбом.
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