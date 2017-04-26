Нурсултан Назарбаев поручил МДРГО план по противодействию экстремизму

«Люди все знают - где и что назревает. Если все учитывать, улавливать и на Ассамблее обсуждать это, и местные органы будут вовремя принимать меры, тогда мы недопустим ничего»

Назарбаев поручил министерству по делам религии и гражданского общества, акиматам областей и Ассамблеи народов Казахстана план по противодействию религиозному экстремизму на 2017-2018 годы, передает корреспондент Zakon.kz





«Как институт общественного согласия Ассамблея сегодня реализует три новые функции. Работают советы общественного согласия, они стали площадкой для беседы с обществом, с людьми. В 2016 году советами было разрешено более 2 тысяч конкретных вопросов. По моему поручению советы участвуют в развитии местного самоуправления. Поручаю министерству по делам религии и гражданского общества совместно с акимами областей подготовить план Советов общественного согласия Ассамблеи всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017-2018 годы», - заявил Нурсултан Назарбаев.





«Люди все знают, от народа ничего не скроешь – где и что назревает, как себя ведут. Если все учитывать, улавливать и на Ассамблее обсуждать это, и местные органы будут вовремя принимать меры, тогда мы недопустим ничего» - сказал глава государства.





Татьяна Ковалева, Астана



