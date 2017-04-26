Экспертный совет при Омбудсмене обсудил вопросы совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность Уполномоченного по правам человека

В Астане состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан.

В ходе заседания обсуждены вопросы дальнейшего укрепления института Омбудсмена в русле динамичного и стабильного развития общества и государства.

В свете закрепления статуса Омбудсмена в Основном законе страны , особое внимание участники акцентировали на существенное продвижение института Омбудсмена в сторону полного соответствия Принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы).

Члены Экспертного совета обсудили ключевые аспекты приведения нормативно-правовой базы и деятельности Уполномоченного по правам человека в соответствие с нормами Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Участники заседания отметили, что за годы своей работы Уполномоченный по правам человека в РК занял важное место в правовой структуре государства как эффективный механизм защиты, восстановления и продвижения прав и свобод человека. При этом укрепление нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Омбудсмена, позволит принимать полноценное участие в международном процессе в сфере прав человека.