Н. Назарбаев рассказал о новом алгоритме изучения казахского языка
26 апреля 2017, 18:06
«Министр образования разработал алгоритм - зная 400 казахских слов, можно разговаривать на бытовом языке, а зная 800 - на высоком уровне» - глава государства.
Нурсултан Назарбаев рассказал о новом алгоритме изучения казахского языка разработанном министром образования РК Ералнм Сагадиевым, в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации» во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Zakon.kz.
«Министр образования разработал алгоритм - зная 400 казахских слов, можно разговаривать на бытовом языке, а зная 800 - на высоком уровне. Точно также английский язык. Не так уж сложно, да?»
При этом, президент отметил, что переход на латиницу облегчит эту работу, «потому что в казахском язык много лишнего есть - обороты-провороты» - закончил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Russian for foreigners
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