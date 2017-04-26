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Н. Назарбаев рассказал о новом алгоритме изучения казахского языка

26 апреля 2017, 18:06

«Министр образования разработал алгоритм - зная 400 казахских слов, можно разговаривать на бытовом языке, а зная 800 - на высоком уровне» - глава государства.

Нурсултан Назарбаев рассказал о новом алгоритме изучения казахского языка разработанном министром образования РК Ералнм Сагадиевым, в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации» во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министр образования разработал алгоритм - зная 400 казахских слов, можно разговаривать на бытовом языке, а зная 800 - на высоком уровне. Точно также английский язык. Не так уж сложно, да?»

При этом, президент отметил, что переход на латиницу облегчит эту работу, «потому что в казахском язык много лишнего есть - обороты-провороты» - закончил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Russian for foreigners

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