А.Джаксыбеков назвал участки реформ, влияющих на преобразования в стране
26 апреля 2017, 18:18
Председатель Национальной комиссии поручил руководителям групп «вовлечь в работу ведущих экспертов».
26 апреля т.г. в Акорде под председательством Руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова состоялось первое заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета информации.
В своем выступлении А.Джаксыбеков подчеркнул, что модернизация общественного сознания является не только самым ответственным, но и самым сложным участком реформ, от которого «зависит результат и политических, и экономических преобразований в стране».
«Глава государства определил направления развития нашей нации, каждого казахстанца для успеха в XXI веке. Это не просто создание новых институтов и принятие правовых норм. Речь идет о системном обновлении отношений в обществе», – отметил А.Джаксыбеков.
«Подобная цель еще не ставилась в нашей истории. Ее достижение требует нестандартных подходов, неординарных решений. Требуется консолидация усилий всех центральных и местных госорганов, общественного сектора», - подчеркнул Руководитель Администрации Президента РК. В этой связи, пояснил он, состав Национальной комиссии включает министров, акимов, представителей ведущих общественно-политических объединений, научных, образовательных, экспертных организаций.
В ходе заседания Национальной комиссии были названы руководители рабочих групп.
Группу по переходу государственного языка на латиницу возглавит директор Института языкознания Е.Кажыбек; группу по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» - Министр образования и науки Е.Сагадиев и председатель попечительского совета общественного фонда «Wikibilim» Р.Кенжеханулы; по проекту «Туған жер» - заместитель Руководителя Администрации Президента О.Уразалин и ректор Евразийского национального университета Е.Сыдыков; по проекту «Сакральная география Казахстана» - Министр культуры и спорта А.Мухамедиулы и директор Института истории и этнологии Х.Абжанов; по проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» - заведующая Отделом внутренней политики А.Балаева и Министр иностранных дел К.Абдрахманов; по проекту «100 новых лиц Казахстана» - заведующий Секретариатом АНК Д.Мынбай и Министр информации и коммуникаций Д. Абаев.
Председатель Национальной комиссии поручил руководителям групп «вовлечь в работу ведущих экспертов».
«Призываю активное участие принять также политические партии, Национальную палату предпринимателей «Атамекен», общественные объединения, экспертов, ученых. Комиссия готова рассмотреть предложения всех граждан Казахстана», - сказал А.Джаксыбеков.
Фото: Вечерняя Астана
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