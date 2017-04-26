В Астане мужчина пропал после рыбалки

Уехавшие с ее мужем коллеги вернулись домой и не хотят отвечать на вопросы.

В минувшую субботу в Астане мужчина уехал с коллегами на рыбалку и не вернулся домой по сей день, передает МИА «Казинформ».





Как проинформировали в пресс-службе ДВД Астаны, в данный момент идут поиски пропавшего.





«Идет расширенное поисковое мероприятие по Акмолинской области, в поселках и вдоль реки Нура. Возбуждено розыскное дело, в рамках него проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего мужчины», - сказали в департаменте.





Между тем, супруга пропавшего - Берика Кусаинова, что уехавшие с ее мужем коллеги вернулись домой и не хотят отвечать на вопросы.





«Муж выехал вместе с коллегами, они вернулись без него. Я была в РОВД, там сидит один из них. На задаваемые мной вопросы он не ответил.... Мы сидели там рядом с ним, он ничего мне не сказал, о том, как ведутся поиски, даже не поздоровался. Этот человек просто сидит и смотрит в стол», - сказала она.





Информация о пропаже мужчины была опубликована в социальной сети Facebook. В ней говорилось, что Берик Кусаинов, 1984 года рождения выехал из дома на рыбалку с коллегами примерно в 19:00 в район поселок Сабынды в Акмолинской области. Он был на своей машине Toyota 4Runner вишневого цвета с номерами 701 SLA 01.





Мужчина был одет в черную куртку, черное широкое трико и в черные туфли. На нем также была надета черная вязаная шапка.





Тех, кто видел его, просят сообщить об этом в полицию.





Фото: МИА Казинформ



