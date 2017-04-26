Димаш Кудайбергенов призвал молодежь прославлять Казахстан на весь мир

Сегодня созданы все условия для того, чтобы наша ведущая молодежь посредством инновационных стратегий могла прославить нашу страну на весь мир.

Димаш Кудайбергенов призвал молодежь прилагать все усилия для прославления Казахстана на весь мир. Такое заявление он сделал в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА Казинформ.





«Позвольте выразить благодарность Вам и всем своим соотечественникам, поддерживающим мое творчество! Вы прославили нашу страну на весь мир. Благодаря своему творчеству, своим песням, я тоже хочу сделать узнаваемым во всем мире культуру казахского народа. Песни, оставшиеся нам в наследство от наших предков, я хочу их исполнять на мировых сценах, это было и будет моей главной целью. И где бы я сегодня ни выступал, в каком-либо уголке нашей планеты, на какой-либо из мировых сцен, я всегда с гордостью заявляю, что являюсь представителем казахского народа», - сказал Димаш Кудайбергенов, обращаясь к Главе государства и ко всем участникам сессии.





Вместе с тем он отметил роль молодежи в продвижении Казахстана в мире.





«Вы сами говорили, что будущее нашей страны в руках молодежи. И сегодня созданы все условия для того, чтобы наша ведущая молодежь посредством инновационных стратегий могла прославить нашу страну на весь мир. Я призываю молодежь Казахстана прославлять нашу страну на весь мир», - подчеркнул Димаш Кудайбергенов.



