В Жамбылской области прокуроры дали оценку хода расследования убийств

Из зарегистрированных 706 фактов умышленных убийств раскрыто 522 фактов или 73,9% (нераскрыто – 184 или 26%), остальные 184 убийства остаются нераскрытыми.

26 апреля 2017 года на очередном заседании коллегии прокуратуры области рассмотрен вопрос состояния работы органов полиции по профилактике и расследованию уголовных дел об умышленных убийствах за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.





В целом на территории области начиная с 2007 по 2016 годы и по итогам 1 квартала т.г., всего зарегистрировано 706 фактов умышленных убийств.

При этом наибольшее количество убийств было совершено в 2007 году – 96 фактов, в 2008 году – 75, в 2009 году – 91, в 2010 году – 86, 2011 году – 89, в 2012 году - 72, в 2013 году - 63, в 2014 году - 38, в 2015 году – 40 и в 2016 году - 39.





За анализируемые периоды по Жамбылской области наибольшее количество преступлений об умышленных убийствах зарегистрировано в следующих районах: г.Тараз - 302, Шу – 72, Кордайском – 69, Мерке - 49, Рыскулов - 46, Жамбылский – 40, Байзак – 37, Сарысу – 27, Мойынкум – 23 и наименьшее количество преступлений рассматриваемой категории зарегистрировано Таласском - 17.





Вместе с тем, из зарегистрированных 706 фактов умышленных убийств раскрыто 522 фактов или 73,9% (нераскрыто – 184 или 26%), остальные 184 убийства остаются нераскрытыми.





По словам прокурора области Ерната Сыбанкулова раскрытие умышленных убийств в основном проводится впервые дни по «горячим следам» и раскрываются те преступления, по которым очевидцы указывают на конкретное лицо или лица, как совершившие то или иное преступление.

В последующем по таким уголовным делам органы следствия проявляют активность первые два-три месяца, а потом расследования по ним ведется не так активно.





Поэтому полиции необходимо принять все действенные меры направленные на раскрытие убийств прошлых лет.





Еще один немаловажный аспект – это слабая профилактическая работа со стороны местной полицейской службы, мы уже это ранее отмечали, ввиду бездействия отдельных полицейских имели место факты совершения особо тяжких преступлений, которые можно было предотвратить.





Необходимо сделать соответствующие выводы и усилить профилактическую работу – отметил прокурор области, ответственный подход к этому однозначно спасет, чью то жизнь.





По результатам коллегии выработаны конкретные предложения по улучшению эффективности раскрытия, расследования и профилактики преступлений связанных с умышленным убийством.