В Кокшетау жертву преступления привлекли к ответственности за ложное сообщение

Всего с начала года в Акмолинской области по ст. 419 УК РК было возбуждено 17 уголовных дел, 12 из которых находятся в производстве, 5 направленно в суд.

В начале апреля в дежурную часть УВД г.Кокшетау обратилась 22-летняя жительница областного центра. Заявительница рассказала полицейским, что неизвестные лица в одном из автобусных маршрутов города, совершили кражу ее сотового телефона, стоимостью 85 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Как известно, подобные преступления чаще всего совершают так называемые воры-карманники, которые орудуют в местах массового скопления людей, а общественный транспорт является «идеальным местом» для злоумышленников. Для поимки подозреваемых стражи порядка приступили к оперативно - розыскным мероприятиям.





Полицейскими были проверены все лица, состоящие на учете как «вор-карманник». Спустя некоторое время оперативники установили подозреваемую, ею оказалась близкая подруга потерпевшей. В ходе выяснения всех обстоятельств дела, полицейские установили, что никакой кражи в автобусе и вовсе не было, а потерпевшая все это выдумала.





Как оказалось, потерпевшая с близкими друзьями праздновала встречу друзей в загородном коттедже. Именно там девушка потеряла свой мобильный телефон и прекрасно понимала, что кражу совершил, кто-то из близких друзей, поскольку кроме них в доме никто не находился.





Позже сама потерпевшая призналась полицейским, что придумала историю с автобусом и карманником, так как не хотела, чтобы ее друзей вызывали в полицию для разбирательства, поскольку была уверена, что украденный телефон найдут по идентификационному коду. Тут потерпевшая оказалась права. Стражи порядка вернули девушке мобильное устройство. Однако за ложное сообщение о преступлении, сама заявительница будет привлечена к ответственности. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 419 ч.2 УК РК (Заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Всего с начала года в Акмолинской области по ст. 419 УК РК было возбуждено 17 уголовных дел, 12 из которых находятся в производстве, 5 направленно в суд.



