На Геннадия Головкина пытаются оказывать давление

Всем своим критикам и недоброжелателям чемпион мира в среднем весе по трём престижнейшим версиям (WBA, WBC и IBF) сможет ответить во время своего ближайшего боя.

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Эрисланди Лара раскритиковал действия казахстанца в бою против Дэниэла Джейкобса, который состоялся 18 марта в США и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Более того, Лара считает, что в том матче Геннадий не заслуживал победы, передает МИА «Казинформ».





«Ему отдали бой, это бизнес, и с этим трудно бороться. Головкин сильный боксер, но он не является непобедимым. Я видел, как Джейкобс выиграл семь раундов со своим хорошим боксом, а если Головкин выйдет на ринг со мной, то у него будут огромные проблемы», - заявил американский боксёр кубинского происхождения.





В схожем ключе высказался и авторитетный агент из мира бокса Эла Хэймона Алекс Вайсфельд, утверждающий, что «у Головкина налицо стагнация, и нокаутом у всех выиграть будет все сложнее».





Всем своим критикам и недоброжелателям чемпион мира в среднем весе по трём престижнейшим версиям (WBA, WBC и IBF) сможет ответить во время своего ближайшего боя. Дата и место его проведения уже определены, он состоится 17 июня в Астане, в дни ЕХРО, послом которого является Головкин. Правда, пока ещё неизвестно имя соперника, который бы решился бросить перчатку сильнейшему боксёру современности в своём весе.





Фото: МИА Казинформ







