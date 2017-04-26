Участники XXV сессии АНК выступили с обращением к народу Казахстана
26 апреля 2017, 19:52
Отмечено, что 2017 год стал началом новой эпохи - старта Третьей модернизации, создания новой модели экономического роста Казахстана.
Участники XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана выступили с обращением к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».
«XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана призывает народ Казахстана поддержать реализацию инициатив Главы государства по модернизации общественного сознания», - сказано в тексте обращения.
Отмечено, что 2017 год стал началом новой эпохи - старта Третьей модернизации, создания новой модели экономического роста Казахстана. Конституционная реформа сформировала общественно-политические условия для решения этих задач. Модернизация общественного сознания является закономерной и объективно необходимой, придает целостность всей стратегии развития Казахстана.
Духовная модернизация общества должна опираться на лучшие традиции и национально-культурные корни. Конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности должны стать органичными чертами всего народа Казахстана и каждого из нас в отдельности.
«Мы будем продвигать культ знания как самый фундаментальный фактор успеха. Сессия Ассамблеи народа Казахстана поддерживает идею о том, что только эволюционное развитие дает шанс на процветание. Это должно стать принципом общественного развития и внутренним убеждением каждого гражданина», - подчеркнуто в обращении.
Фото: МИА Казинформ
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