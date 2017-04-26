Полицейский вынес из пожара двух сельчан в Павлодарской области

Ночью на сотовый телефон участкового позвонил житель села Парамоновка административной зоны Аксу и сообщил ему о том, что в селе горит дом.

Участковый инспектор полиции ОВД Аксу Бухара Тишханбай спас сельчан при пожаре, передаёт Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.





Ночью на сотовый телефон участкового позвонил житель села Парамоновка административной зоны Аксу и сообщил ему о том, что в селе горит дом. Офицер, не теряя ни секунды, прибыл на место пожара. Взломав дверь, он кинулся в горящий дом, где увидел лежащего на полу без чувств мужчину, инвалида второй группы, который самостоятельно не мог выбраться из дома.





Полицейский поднял его на руки, вынес на улицу и быстро вызвал скорую помощь. Тут же он узнал от сельчан, что в доме может находиться ещё один человек. Накинув на себя мокрую ткань, Тишханбай во второй раз вошёл в охваченный пламенем дом. Из-за сильного дыма сложно было что-то увидеть, но он сумел разглядеть неприметную дверь комнаты, и, войдя туда, обнаружил спящего на диване мужчину.





Его полицейский вытащил на свежий воздух. За проявленную бдительность и профессионализм при спасении людей на пожаре капитан полиции Бухара Тишханбай представлен к поощрению, сообщили в ДВД. Этот полицейский обслуживает Парамоновский сельский округ города Аксу Павлодарской области. В органах внутренних дел он служит с 2005 года, воспитывает пятилетнего сына и трёхлетнюю дочь.



