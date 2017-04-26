Нурсултан Назарбаев принял участие в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана

В сессии приняли участие более 1500 человек.

В работе нынешней сессии, ключевыми положениями повестки дня которой стали: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации», приняли участие свыше 1 500 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В их числе: члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректора ВУЗов, представители дипломатических миссий, научной, творческой интеллигенции и СМИ.





Выступая перед участниками мероприятия, Глава государства подчеркнул, что 2017 год является уникальным и особенным в истории независимого Казахстана.





- В этом году на первый план всей нашей работы вышла системная модернизация. Во-первых, мы развернули модернизацию экономики. Во-вторых, мы начали политическую модернизацию. В-третьих, мы приступаем к модернизации общественного сознания. Как вы знаете, этому посвящена моя статья «Взгляд в будущее: направления модернизации общественного сознания», - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана акцентировал внимание на основной цели программной статьи и поделился своим видением эволюции казахстанского общества.





- Прежде всего, я обозначил облик казахстанца – каким я хочу его видеть. Во-первых, это созидательная личность, конкурентоспособная в глобальном мире. Во-вторых, это прагматик и реалист, ориентированный на достижение конкретных целей. В-третьих, это человек, укрепивший национальную идентичность и отказавшийся от всего, что сдерживает развитие нации. В-четвертых, это человек на пике глобальных знаний, для которого культ образования имеет первостепенное значение. В-пятых, это сознательный гражданин, который четко понимает – только эволюционное развитие даёт народу шанс на процветание. В-шестых, это человек, обладающий открытым сознанием, полиязычный интеллектуал, готовый к переменам и восприятию лучшего мирового опыта, - сказал Глава государства.





Нурсултан Назарбаев отметил роль Национальной комиссии по модернизации общественного сознания, подчеркнув важность глубокого изучения положений, выдвинутых в программной статье.





Президент Казахстана выразил уверенность в том, что АНК примет активное участие в модернизации общественного сознания и перечислил ряд проектов, в которых члены Ассамблеи могли бы реализовать свой потенциал.





- Первое. Большие возможности открываются для Ассамблеи в проекте «Малая Родина» - «Туған жер». Второе. Самое непосредственное отношение к АНК имеет проект «100 новых лиц Казахстана». Сколько наших замечательных современников, активистов Ассамблеи трудится на благо страны. Таких людей надо показывать независимо от этнической, региональной, гендерной, религиозной принадлежности. Критерий здесь – один: вклад в развитие Казахстана. Третье. Ассамблея может участвовать в проекте «Современная казахстанская культура в глобальном мире», - сказал Глава государства.





Также Нурсултан Назарбаев отметил актуальность проекта «Новое гуманитарное знание» для формировании сознания молодежи.





- Это будут лучшие учебники, переведенные на казахский язык с ведущих языков мира. Есть блестящие учебники по философии, социологии, экономике, культурологии, востоковедению на английском, русском, французском, испанском и других языках. Я уверен: включение этого научного массива в учебный процесс, поднимет его на новый уровень, - поделился своим видением Президент Казахстана.





Глава государства обратил внимание присутствующих на современные глобальные риски, стоящие перед государством и обществом, и поручил центральным и местным государственным органам выработать новые, нестандартные решения по сохранению мира и согласия в стране.





- Общество и граждане должны знать, что мир, стабильность не складываются сами по себе. Государство твердо держит руку на пульсе межэтнических и межконфессиональных процессов. Ассамблея народа Казахстана, все государственные органы ведут повседневную, кропотливую работу над укреплением национального единства, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана, отметив правильность и своевременность принятых мер, определил ряд новых задач перед АНК и государственными органами.





- Задача первая. Надо формировать общественное сознание, отвечающее задачам системной модернизации. В этот процесс должны быть вовлечены все – государство и гражданское общество, образование и социальная сфера, частный бизнес и масс-медиа, - поручил Глава государства.





В качестве второй задачи Нурсултан Назарбаев отметил необходимость укрепления гражданской идентичности и обеспечения единства и согласия. В этой связи, Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.





- Поручаю министерству по делам религии и гражданского общества совместно с акимами областей подготовить план деятельности советов общественного согласия Ассамблеи всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017-2018 годы. Также следует регламентировать работу Советов общественного согласия АНК и разработать четкие критерии их деятельности. Кроме того, поручаю Правительству, акиматам и АНК представить предложения по развитию благотворительности, обеспечению ее прозрачности. Акимам областей, городов Астана и Алматы следует усилить новые направления работы АНК – Советов общественного согласия, благотворительности и медиации, - дал указания Глава государства.





В ходе сессии Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание информационной работе и поручил создать многофункциональный мультимедийный портал АНК в 2018 году, а также интерактивную историческую карту – «Народ Казахстана».





- Электронная карта наглядно и детально покажет процесс консолидации всех национальностей на древней казахской земле – с учетом особой, государствообразующей миссии казахской нации. Поручаю министерству образования и науки совместно с АНК разработать на научной основе такую интерактивную карту и презентовать ее на День благодарности в следующем году, - сказал Президент Казахстана.





Также Нурсултан Назарбаев призвал представителей бизнеса, творческой и научной интеллигенции принять участие в проекте «Малая родина» и направить свои усилия на поддержку своих земляков в аулах и селах.





На сессии также выступили председатель научно-экспертной группы АНК, начальник отдела охраны труда и техники безопасности, докер-механизатор погрузочно-разгрузочного комплекса, поэт, журналист, заведующая отделением нефрологии детской больницы, теолог, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», руководитель крестьянского хозяйства, директор казахстанского культурного центра в г.Росарио (Аргентина), режиссер, руководитель общественной организации, предприниматель-инвестор и студентка высшего учебного заведения.





Глава государства отметил глубокий смысл выступлений членов Ассамблеи народа Казахстана и предложил представителям СМИ провести их глубокий анализ.





В завершение выступления Глава государства поздравил всех казахстанцев с наступающим праздником единства народа Казахстана, пожелав мира, добра и благополучия.





В ходе сессии Глава государства подписал распоряжение о назначении заместителями Председателя Ассамблеи Вишняка Сергея Викторовича – члена АНК, председателя Совета общественного согласия Актюбинской области и Хамедова Абилфаса Муслимовича – члена Совета АНК, председателя Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев».





В заключение работы XXV сессии Ассамблея приняла обращение, в котором отмечается, что модернизация общественного сознания является закономерным и объективно необходимым процессом, придающим целостность всей стратегии развития Казахстана.





После окончания мероприятия Глава государства принял участие в торжественном концерте.



