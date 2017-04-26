Димаша Кудайбергенова могут номинировать на MTV Music Awards

"Моя мечта - дать концерт на большой арене. Я хочу выразить благодарность за то, что вы помогаете мне осуществить мою мечту", - сказал Димаш.

Димаша Кудайбергенова могут номинировать на премию MTV Music Awards. Об этом сообщил сам исполнитель во время встречи с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, передает МИА «Казинформ»





«Я слышал, что скоро меня планируют представить к номинации премии MTV Music Awards. Моя мечта - дать концерт на большой арене. Я хочу выразить благодарность за то, что вы помогаете мне осуществить мою мечту», - сказал Димаш Кудайбергенов, обращаясь к Главе государства.





Президент РК в ходе встречи дал бата (благословение) Димашу Кудайбергенову.





«Я поздравил его и пожелал ему, чтобы он сохранил и здоровье, и талант свой человеческий и не поддавался казахскому гостеприимству, чтобы от любви в объятиях не задушили его, как обычно у нас бывает», - сказал Нурсултан Назарбаев.





Напомним, вчера в Центральном концертном зале «Казахстан» прошло чествование казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, завоевавшего небывалую популярность после конкурса «Singer» в Китае.



