Димаша Кудайбергенова могут номинировать на MTV Music Awards
26 апреля 2017, 20:29
"Моя мечта - дать концерт на большой арене. Я хочу выразить благодарность за то, что вы помогаете мне осуществить мою мечту", - сказал Димаш.
Димаша Кудайбергенова могут номинировать на премию MTV Music Awards. Об этом сообщил сам исполнитель во время встречи с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, передает МИА «Казинформ».
«Я слышал, что скоро меня планируют представить к номинации премии MTV Music Awards. Моя мечта - дать концерт на большой арене. Я хочу выразить благодарность за то, что вы помогаете мне осуществить мою мечту», - сказал Димаш Кудайбергенов, обращаясь к Главе государства.
Президент РК в ходе встречи дал бата (благословение) Димашу Кудайбергенову.
«Я поздравил его и пожелал ему, чтобы он сохранил и здоровье, и талант свой человеческий и не поддавался казахскому гостеприимству, чтобы от любви в объятиях не задушили его, как обычно у нас бывает», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Напомним, вчера в Центральном концертном зале «Казахстан» прошло чествование казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, завоевавшего небывалую популярность после конкурса «Singer» в Китае.
Фото: МИА Казинформ
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