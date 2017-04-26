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Казахстан и Ирландия укрепляют сотрудничество

26 апреля 2017, 20:40

Стороны подчеркнули, что имеются конкретные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере и отметили важность заключения данной Конвенции, которая, несомненно, придаст серьезный импульс деловому партнерству.

26 апреля в Министерстве финансов РК состоялась церемония подписания Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С казахстанской стороны документ подписал Министр финансов Бахыт Султанов, с ирландской – Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Казахстане по совместительству Эдриан Макдейд.

Стороны подчеркнули, что имеются конкретные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере и отметили важность заключения данной Конвенции, которая, несомненно, придаст серьезный импульс деловому партнерству.

В рамках визита Посол Э.Макдейд также встретился с Заместителем министра иностранных дел РК Романом Василенко. Собеседники подчеркнули, что нынешний год является юбилейным для казахстанско-ирландских отношений. Ранее в апреле исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между обеими странами, по поводу чего состоялся обмен письмами между министрами иностранных дел двух стран Кайратом Абдрахмановым и Чарльзом Фланаганом.

В своем письме Ч.Фланаган подтвердил последовательную поддержку Ирландией членства РК в СБ ООН, отметив, что Дублин тепло приветствует фокус в работе Казахстана на вопросы ядерного разоружения и нераспространения, продовольственной, водной и энергетической безопасности. «Такой фокус созвучен приоритетам Ирландии в ООН», - отметил в письме Ч.Фланаган.

Собеседники выразили уверенность, что в 2017 году обе страны продолжат курс на развитие взаимовыгодного, плодотворного сотрудничества.
Поздравив ирландского посла с подписанием важного соглашения и юбилеем дипотношений, Р.Василенко подчеркнул, что Астана заинтересована в дальнейшем развитии дружеских отношений с Ирландией.

Фото: пресс-служба МИД РК

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