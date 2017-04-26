Казахстан и Южная Корея обсудили вопросы депортации
26 апреля 2017, 21:02
Корейские дипломаты выразили понимание сложившейся ситуации и пообещали в ближайшее время провести в Сеуле межведомственные консультации с миграционными службами своей страны по решению указанной проблемы.
В Астане состоялся 4-й раунд Казахстанско-корейских консультаций по консульским вопросам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе консультаций стороны обсудили вопросы о порядке въезда/выезда и пребывания граждан на территории двух стран, пресечения нелегальной трудовой миграции, экстрадиции, передаче осужденных лиц и другие.
Одной из основных тем состоявшихся переговоров стали участившиеся случаи депортации казахстанских граждан, въезжающих в Республику Корея с туристическими, деловыми целями и для прохождения лечения.
Высокая делегация, прибывшая из Сеула, была информирована о многочисленных фактах отказа во въезде в страну иммиграционными службами Кореи, а также увеличения количества жалоб со стороны граждан РК, подвергшихся депортации и понесших финансовые и морально-психологические потери, о нарушении их прав и ограничении их свобод.
Корейские дипломаты выразили понимание сложившейся ситуации и пообещали в ближайшее время провести в Сеуле межведомственные консультации с миграционными службами своей страны по решению указанной проблемы.
Вместе с тем, было отмечено, что одной из причин массовой депортации является рост числа казахстанцев, прибывающих в Корею по безвизовому режиму, для осуществления нелегальной трудовой деятельности.
Переговоры прошли в конструктивной обстановке и в духе взаимопонимания.
Фото: пресс-служба МИД РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856042-a886dea26492e01d3342f6f6f1767add
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...