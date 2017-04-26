Блогера Варламова второй раз за день облили зелёнкой
26 апреля 2017, 21:22
Варламов также сообщил, что его преследует белая "приора".
Российского блогера Илью Варламова второй раз за день облили зелёнкой. Об этом он сообщил в своём микроблоге в "Твиттере". По его словам, неизвестные "бандитского вида" также таранят его автомобиль, передает Life.ru.
Прямо сейчас напали второй раз , облили зеленкой и таранят машину в которой я едуhttps://t.co/datD7HNtZD— Илья Варламов (@varlamov) 26 апреля 2017 г.
Варламов также сообщил, что его преследует белая "приора".
Сегодня днём блогер также пожаловался, что его облили зелёнкой в аэропорту Ставрополя, причём сделали это на глазах у полицейских.
Фото: соцсети
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