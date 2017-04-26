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Блогера Варламова второй раз за день облили зелёнкой

26 апреля 2017, 21:22

Варламов также сообщил, что его преследует белая "приора".

Российского блогера Илью Варламова второй раз за день облили зелёнкой. Об этом он сообщил в своём микроблоге в "Твиттере". По его словам, неизвестные "бандитского вида" также таранят его автомобиль, передает Life.ru.

Варламов также сообщил, что его преследует белая "приора".

Сегодня днём блогер также пожаловался, что его облили зелёнкой в аэропорту Ставрополя, причём сделали это на глазах у полицейских.

Фото: соцсети

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