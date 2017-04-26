Александр Емельяненко опоздал на самолет и устроил скандал в аэропорту
26 апреля 2017, 21:37
Известный российский боец не смог улететь в Грозный.
Известный российский боец Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Внуково после того, как опоздал на свой рейс в Грозный, сообщает Vesti.kz.
Сначала Емельяненко выместил свое недовольство, поскандалив с девушкой, работающей на стойке регистрации. После этого он отправился пить пиво, а покидая кафе в здании аэропорта, оставил в нем две сумки. Сотрудники аэропорта решили, что Емельяненко просто вышел покурить. Однако в бар он не вернулся.
Сотрудникам пришлось вызвать кинологов с собаками, чтобы проверить содержимое сумок бойца на предмет наличия запрещенных веществ.В сумках оказались боксерские перчатки, спортивные костюмы, а также две банки пива. Сумки были помещены в камеру невостребованного багажа. На следующий день Емельяненко вернулся за ними. Вещи были выданы спортсмену под роспись.
Фото: powerlifter.ru
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