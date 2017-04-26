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Нурсултан Назарбаев поздравил Димаша Кудайбергенова

26 апреля 2017, 21:52

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.

Перед началом XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым во Дворце мира и согласия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Президент Казахстана поздравил Д.Кудайбергенова с победой на международном конкурсе в Китае, пожелав ему благополучия и больших успехов.
- Ты одарен уникальным талантом. Храни его. Желаю тебе светлого будущего. Пусть в тебе не иссякнет энергия для служения своему народу. Тебя приглашают везде. Для этого тебе понадобиться крепкое здоровье, - дал свое напутствие Нурсултан Назарбаев молодому таланту.

В свою очередь Д.Кудайбергенов, поблагодарил Главу государства за оказываемую поддержку и поделился своими планами на будущее.

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.
Фото: пресс-служба Акорды

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