Нурсултан Назарбаев поздравил Димаша Кудайбергенова

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.

Перед началом XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства встретился с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым во Дворце мира и согласия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе беседы Президент Казахстана поздравил Д.Кудайбергенова с победой на международном конкурсе в Китае, пожелав ему благополучия и больших успехов.

- Ты одарен уникальным талантом. Храни его. Желаю тебе светлого будущего. Пусть в тебе не иссякнет энергия для служения своему народу. Тебя приглашают везде. Для этого тебе понадобиться крепкое здоровье, - дал свое напутствие Нурсултан Назарбаев молодому таланту.





В свою очередь Д.Кудайбергенов, поблагодарил Главу государства за оказываемую поддержку и поделился своими планами на будущее.





В завершение встречи Президент Казахстана пожелал молодому певцу новых достижений в его творческой карьере.