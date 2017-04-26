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Глава государства побеседовал с Аканом Сатаевым

26 апреля 2017, 21:54

Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении съемок исторических картин и поделился мнением касательно будущих путей развития отечественного кинематографа.

Глава государства побеседовал с казахстанским режиссером о текущем состоянии отечественного кино, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил актуальность тем формирования казахской нации и построения новой столицы независимой республики в процессе подготовки новых кинопроизведений.

Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении съемок исторических картин и поделился мнением касательно будущих путей развития отечественного кинематографа.

А.Сатаев проинформировал Главу государства о планах своей дальнейшей деятельности в сфере кино.

В завершение встречи Президент Казахстана пожелал режиссеру творческих побед и успешных картин.

Фото: пресс-служба Акорды

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