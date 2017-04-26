Директор школы заставляла педагогов готовить ей диетические каши
26 апреля 2017, 22:36
За неповиновение грозили увольнением.
В Актюбинской области работники сельской школы заявляют, что директор их постоянно унижает и заставляет прислуживать, сообщает телеканал КТК.
В ауле Жосалы в 200 километрах от областного центра школа - единственное учреждение, где стабильный заработок. В итоге педагоги, повара и уборщицы, по их словам, выполняют любую прихоть: готовят диетические каши, нянчат детей, моют полы в доме своего руководителя и убирают сарай для скота. Говорят, что жаловались даже в областной акимат, но на защиту директора всегда приходит ее супруг-депутат.
- Её муж - охотник, рыбак. Эту дичь привозили сюда нам, в школу. Чистили, щипали, мыли, готовили им соления, варенье. Всё отвозили это на машине им домой. Превратили в рабов весь посёлок. Если отказывались что-то делать, грозили увольнением, - рассказывает жительница с. Жосалы Ольга Заглядова.
Учителя говорят, что живут в таком страхе уже 14 лет. Им приходится выполнять роль официантов во время застолий, а школьные повара придерживаются её личного меню с диетическими кашами. При малейшем недовольстве из уст директора якобы летят оскорбления.
Физруки жалуются, что им приходилось из своего кармана оплачивать штрафы от санитарных врачей. А школьного вахтёра, дескать, превратили в скотника. Четыре года подряд женщина убирала в сарае директора, но другого выхода, говорит, у неё не было. Искать другую работу в посёлке бесполезно.
Работники школы уже написали коллективную жалобу на директора школы. И попросили разобраться в этой ситуации не только областное управление образования, но даже акима области. Однако до сих пор в это село ещё никто не приехал с проверкой.
Сама директор школы истории о рабстве назвала выдумками неблагодарных подчинённых. Мол, живёт она в простом доме без служанок, а во дворе нет места даже для одной коровы.
- У меня нет домработницы, у меня нет. Это полностью идёт клевета в мой адрес. Я подала уже, адвокат сейчас собирает все документы, - заявила директор Жосалинской средней школы Гульмира Биисова.
После визита КТК в селе всё-таки появилась спецкомиссия и временно отстранила Гульмиру Биисову от работы. Ну, а чуть позже руководитель написала заявление об уходе по собственному желанию, признав, что действительно просила своих подчинённых о помощи по дому. Насколько всё это было законно, сейчас выясняет прокуратура.
Фото: Главная
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