Карагандинские власти отчитались: весенние паводки закончились
26 апреля 2017, 23:00
Чиновники снова заверяют, что сделают все, чтобы впредь не допустить подобных ЧП.
Карагандинские власти отчитались, что весенние паводки в регионе закончились. Сумма ущерба, правда, еще не подсчитана, этим сейчас занимается специальная комиссия, сообщает телеканал КТК.
В Карагандинской области потоп в этом году подтопил 140 домов. Из пяти вода, правда, еще не ушла. Разрушенных до основания жилищ нет.
Жители сел Чкалово и Садовое, которые больше всех пострадали от паводков, тоже постепенно возвращаются домой. Но вода по-прежнему стоит в двух других поселках - Карасу и Тассуат, из-за этого 200 человек пока не могут вернуться.
60 детей временно расселили в интернате. Чтобы подсчитать точную сумму ущерба, комиссии отвели неделю.
Власти уже пообещали компенсировать потери, причиненные стихией, ориентировочная дата выплат – следующий месяц. Чиновники снова заверяют, что сделают все, чтобы впредь не допустить подобных ЧП.
- Сейчас пытаемся решить вопрос системно. Конечно, это очень сложный вопрос. Если по Чкалово у нас есть проект решения, то по поселку Садовое, конечно, тяжело, потому что две реки как раз соединяются здесь. И прямо вода со всех сторон идет. И полностью окружить это дамбой тоже очень сложно, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.
Фото: Дождь
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