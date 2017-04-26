Карагандинские власти отчитались: весенние паводки закончились

В Карагандинской области потоп в этом году подтопил 140 домов. Из пяти вода, правда, еще не ушла. Разрушенных до основания жилищ нет.





Жители сел Чкалово и Садовое, которые больше всех пострадали от паводков, тоже постепенно возвращаются домой. Но вода по-прежнему стоит в двух других поселках - Карасу и Тассуат, из-за этого 200 человек пока не могут вернуться.





60 детей временно расселили в интернате. Чтобы подсчитать точную сумму ущерба, комиссии отвели неделю.





Власти уже пообещали компенсировать потери, причиненные стихией, ориентировочная дата выплат – следующий месяц. Чиновники снова заверяют, что сделают все, чтобы впредь не допустить подобных ЧП.





- Сейчас пытаемся решить вопрос системно. Конечно, это очень сложный вопрос. Если по Чкалово у нас есть проект решения, то по поселку Садовое, конечно, тяжело, потому что две реки как раз соединяются здесь. И прямо вода со всех сторон идет. И полностью окружить это дамбой тоже очень сложно, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.