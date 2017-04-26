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Ким Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков

26 апреля 2017, 23:13

На телезвезду обрушилась критика, но Кардашьян не была бы собой, если бы не умела красиво отвечать хейтерам.

Недавно в сеть попали пляжные снимки Ким Кардашьян без фотошопа, на которых виден целлюлит и шрамы от пластики, сообщает Рамблер.

Поклонники звезды, конечно же, после увиденного пребывали в полнейшем шоке: неужели «идеальная Ким» на самом-то деле не настолько уж и идеальна?




На телезвезду обрушилась критика, но Кардашьян не была бы собой, если бы не умела красиво отвечать хейтерам. В своем Твитере Ким написала забавный пост, где призналась, что подружки запрещают ей есть вредную еду.

А что я? Я продолжаю лежать на пляже с моим безупречным телом», — написала Ким.



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