Ким Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков
26 апреля 2017, 23:13
На телезвезду обрушилась критика, но Кардашьян не была бы собой, если бы не умела красиво отвечать хейтерам.
Недавно в сеть попали пляжные снимки Ким Кардашьян без фотошопа, на которых виден целлюлит и шрамы от пластики, сообщает Рамблер.
Поклонники звезды, конечно же, после увиденного пребывали в полнейшем шоке: неужели «идеальная Ким» на самом-то деле не настолько уж и идеальна?
На телезвезду обрушилась критика, но Кардашьян не была бы собой, если бы не умела красиво отвечать хейтерам. В своем Твитере Ким написала забавный пост, где призналась, что подружки запрещают ей есть вредную еду.
А что я? Я продолжаю лежать на пляже с моим безупречным телом», — написала Ким.
Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 апреля 2017 г.
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