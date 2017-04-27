Во избежание распространения инфекции мертвых тюленей сжигают на полигоне в Форт-Шевченко
27 апреля 2017, 00:04
На участке побережья протяженностью 20 километров обнаружили 243 трупа млекопитающих.
Останки найденных на побережье Каспия в районе Форт-Шевченко тюленей сжигают во избежание распространения инфекции, передает Лада.kz.
Об этом сообщил аким Тупкараганского района Темирбек Асауов. На участке побережья протяженностью 20 километров обнаружили 243 трупа млекопитающих. Специалисты департамента экологии Мангистауской области не связывают гибель тюленей с загрязнением Каспийского моря.
Трупы тюленей сжигают на полигоне для хранения твердых бытовых отходов. На протяжении двух дней коммунальные службы Форт-Шевченко круглосуточно занимались сбором мертвых тюленей, которых вынесло штормом на берег Каспия.
Для расследования гибели животных создана оперативная группа. В ее составе представители Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы Тупкараганского района и департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
- Экологи провели отбор проб для лабораторных исследований, ветеринары выясняют, есть ли болезни у мертвых тюленей. Сейчас ждем результаты. По санитарным нормам, чтобы среди населения не было распространения заболеваний, проводится процесс утилизации животных. Предположительно, мы думаем, что они попали в рыболовные сети, и многие из них умерли естественной смертью. Причины гибели будут названы после получения анализов, - сказал Темирбек Асауов, аким Тупкараганского района.
Фото: Лада.kz
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