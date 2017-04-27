Во избежание распространения инфекции мертвых тюленей сжигают на полигоне в Форт-Шевченко

Об этом сообщил аким Тупкараганского района Темирбек Асауов. На участке побережья протяженностью 20 километров обнаружили 243 трупа млекопитающих. Специалисты департамента экологии Мангистауской области не связывают гибель тюленей с загрязнением Каспийского моря.

Трупы тюленей сжигают на полигоне для хранения твердых бытовых отходов. На протяжении двух дней коммунальные службы Форт-Шевченко круглосуточно занимались сбором мертвых тюленей, которых вынесло штормом на берег Каспия.





Для расследования гибели животных создана оперативная группа. В ее составе представители Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы Тупкараганского района и департамента по чрезвычайным ситуациям региона.