В Астане пресечена деятельность незаконного оборота алкогольной продукции

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по г. Астана пресечена деятельность незаконного изготовления и сбыта алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, изготовленной кустарным способом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подпольный цех по изготовлению нелегальной алкогольной продукции по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, поселок Косшы, мкр. 3, участок 182.

В ходе осмотра места происшествия изъяты готовая алкогольная продукция: водка «Хаома» и коньяк «Казахстан», пятилитровые пластиковые бутылки в количестве 11 штук с жидкостью со специфическим запахом спирта, эскизы в виде наклеек с наименованием «Хаома» и «Казахстан», поддельные учетно-контрольные марки, укупорочные изделия, большое количество пустых пятилитровых пластиковых бутылок и пустых бутылок от водки «Хаома» и коньяка «Казахстан», а также иные предметы, используемые для изготовления нелегальной алкогольной продукции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР от 23.04.2017 года №177100121000097 по статье 233 части 2 Уголовного кодекса РК.

Задержанные лица дают признательные показания.