Между Казахстаном и Ирландией подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения

26 апреля 2017 года в здании Министерства финансов РК состоялась церемония подписания Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней, сообщается на интернет-портале Министерства финансов Республики Казахстан.

Министр финансов РК Бахыт Султанов от имени Правительства Республики Казахстан и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирландия в Республике Казахстан по совместительству Эдриан Макдэйд от имени Правительства Ирландии подписали Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней.

Конвенция позволяет:

во-первых, устранить двойное налогообложение доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, путем распределения прав налогообложения между договаривающимися государствами.

во-вторых, прокладывает путь к укреплению, расширению экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией путем создания благоприятных условий для инвестиций;

в-третьих, поможет решить вопросы по предотвращению налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух государств.

Конвенция гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами. Следует отметить важную роль данной Налоговой Конвенции как законодательной базы в вопросах налогообложения между двумя государствами.

Положения Конвенции превалируют над национальным законодательством.

Подписание Конвенции даст дополнительный импульс в расширении экономических отношений между государствами и будет содействовать улучшению инвестиционного климата.

Поскольку положения Конвенции содержат иные нормы, чем предусмотрено законами Республики Казахстан, указанная Конвенция подлежит ратификации