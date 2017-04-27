Межправсовет разрешит «параллельный» импорт на отдельные виды товаров в ЕАЭС

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрен проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщается на интернет портале Евразийской экономической комиссии..

Документ наделяет Евразийский межправительственный совет правом устанавливать в отношении отдельных видов товаров действие международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. Эти изменения будут зафиксированы в пункте 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение № 26 к Договору о ЕАЭС).

Документ будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования до 1 июля 2017 года.

Сейчас в странах Евразийского экономического союза согласно Договору о ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз на территорию Союза «брендированного» товара и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС.

«Евразийский межправительственный совет теперь получит право временно устанавливать для отдельных видов товаров исключения из применения регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. Это значит, что для отдельных видов продукции на территории ЕАЭС может быть разрешен «параллельный» импорт. При этом такая точечная легализация будет производиться с учетом интересов всех стран нашего Союза», - пояснил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Применение международного принципа устанавливается в отношении отдельных видов товаров по инициативе государств-членов Союза в случае, если такие товары не доступны на внутреннем рынке Союза, есть в недостаточном количестве и (или) продаются по завышенным ценам, а также в иных случаях, исходя из социально-экономических интересов государств-членов.

Также Межправсоветом будет утвержден Порядок установления применения на территориях государств-членов принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза. Этот документ регламентирует правила установления, продления и досрочного прекращения действия таких исключений.

Кроме того, Коллегия ЕЭК одобрила проект ежегодного отчета ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК в 2016 году. Речь идет о проектах решений Комиссии, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности. Отчет будет представлен для последующего рассмотрения на Совете ЕЭК и далее - на заседании Евразийского межправительственного совета.

Как отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков: «Рост доли положительных заключений об оценке регулирующего воздействия подтверждает повышение качества проектов решений ЕЭК и их общую направленность на улучшение условий ведения бизнеса».

В отчете представлена информация о деятельности рабочей группы ЕЭК по проведению ОРВ проектов решений Комиссии, департаментов Комиссии, представителей бизнес-сообщества, участвовавших в проведении публичного обсуждения проектов решений ЕЭК в рамках этой процедуры в 2016 году.

За отчетный период проведено 17 заседаний рабочей группы, на которых рассмотрены 46 проектов решений ЕЭК.

При этом по 34 проектам решений Комиссии, прошедшим публичное обсуждение в 2016 году, представители предпринимательского и экспертного сообщества высказали 268 замечаний и предложений. Из них департаменты-разработчики учли при дальнейшей работе над проектами решений ЕЭК 210 замечаний и предложений, что составляет 78,4% от общего числа. По сравнению с 2015 годом в 2016 году доля учета замечаний и предложений участников публичного обсуждения выросла на 11,5 процентных пунктов.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия в 2016 году рабочая группа подготовила 44 заключения. В них содержатся 133 замечания и предложения, способствующие улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.

Доля учета замечаний и предложений, высказанных по результатам ОРВ, составила 86,4%, увеличившись на 21,3 процентных пункта по сравнению с 2015 годом.

Справка:

Проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года разработан в целях реализации распоряжения Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 6 «О вопросах применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Евразийского экономического союза».

Проект Протокола рассмотрен на заседаниях Рабочей группы по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, а также на заседаниях Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Комиссии.

Рабочая группа по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности создана решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2014 г. № 45. Председателем рабочей группы является член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК.

В ее состав входят квалифицированные специалисты уполномоченных органов Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, эксперты, представляющие бизнес-сообщество государств-членов ЕАЭС, а также широкий круг специалистов различных направлений Комиссии.

Цель создания рабочей группы - найти наиболее рациональное решение проблемы, выработать компромиссный вариант исчерпания исключительного права на товарный знак, попытавшись извлечь максимальный положительный социальный и экономический эффект для всех государств-членов Союза.