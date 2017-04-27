На Коллегии ЕЭК внесены поправки и изменения в ТН ВЭД ЕАЭС, одобрена программа взаимодействия с ЮНКТАД

Решения, связанные с уточнением характеристик изделий, упоминаемых в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также выделением ряда товаров в отдельные подгруппы, приняты Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля.

В частности, Решением Коллегии ЕЭК одобрена поправка к ТН ВЭД ЕАЭС, уточняющая значение термина «обработанные янтарь, гагат (черный янтарь)». Новая редакция предусматривает, что под это определение подпадают изделия, имеющие следующие признаки: полирование или шлифование всей поверхности, а также сверление сквозных отверстий. Это обеспечит более полное и достоверное администрирование экспортно-импортной деятельности бизнеса стран ЕАЭС и предотвратит случаи вывоза янтаря без оформления соответствующих лицензий.

Кроме того, в отдельную подгруппу ТН ВЭД ЕАЭС будут выделены бетономешалки и растворосмесители бытового значения (до 200 литров включительно), что позволит повысить прозрачность и прослеживаемость поставок этих товаров: сегодня техника для бытового использования и для строительства проходит по единой товарной подгруппе.

Одобрены проекты решений Совета ЕЭК, предусматривающие снижение с 5% до нуля ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления, а также утверждение Порядка временной приостановки предоставления тарифного преференциального режима, который предусмотрен Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и Вьетнамом.

Коллегия ЕЭК также одобрила программу сотрудничества ЕЭК и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) до 2019 года. Взаимодействие с ЮНКТАД будет содействовать региональной интеграции и устойчивому экономическому развитию стран ЕАЭС и нацелено на обмен опытом по вопросам оценки и анализа межстрановых цепочек добавленной стоимости с участием государств ЕАЭС.