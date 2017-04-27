В Алматы Ford протаранил заглохший Volkswagen
27 апреля 2017, 06:11
По всей вероятности, водитель Ford не заметил стоявший на дороге Volkswagen.
В Алматы произошло ДТП с участием Ford Fusion и Volkswagen Golf, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на мосту ул. Саина и пр. Райымбека. По словам водителя VW, он ехал по проспекту в восточном направлении в левом ряду. В один момент его автомобиль заглох. После безуспешных попыток завести его он включил аварийный сигнал. Водитель собрался выйти и посмотреть, что случилось. В этот момент сзади на полном ходу в Golf врезался Ford. От удара VW отбросило вперед, Ford встал поперек дороги, частично выехав на полосу встречного движения. По всей вероятности, водитель Ford не заметил стоявший на дороге Volkswagen.
В результате ДТП пострадала женщина с ребенком из VW Golf. Позже скорую вызвали и водителю Ford.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856063-f754ad5d72710a8728775a51c3757c63
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...