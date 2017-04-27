В Алматы Ford протаранил заглохший Volkswagen

В Алматы произошло ДТП с участием Ford Fusion и Volkswagen Golf, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла на мосту ул. Саина и пр. Райымбека. По словам водителя VW, он ехал по проспекту в восточном направлении в левом ряду. В один момент его автомобиль заглох. После безуспешных попыток завести его он включил аварийный сигнал. Водитель собрался выйти и посмотреть, что случилось. В этот момент сзади на полном ходу в Golf врезался Ford. От удара VW отбросило вперед, Ford встал поперек дороги, частично выехав на полосу встречного движения. По всей вероятности, водитель Ford не заметил стоявший на дороге Volkswagen.





В результате ДТП пострадала женщина с ребенком из VW Golf. Позже скорую вызвали и водителю Ford.



