Казахстан с трудом победил Украину на ЧМ-2017 по хоккею

Сборная Казахстана в четвертом матче на чемпионате мира-2017 в Первом дивизионе встречалась с командой Украины.





Казахстанцам удалась быстрая шайба, ее автором стал лучший бомбардир турнира Найджел Доус, а в концовке первого периода отметился Мартен Сен-Пьер. Вторая двадцатиминутка стала неудачной для подопечных Эдуарда Занковца, Дмитрий Нименко и Сергей Бабинец уровняли шансы на успех. Заключительный отрезок начался с эффектных действий Никиты Михайлиса, сумевшего вывести казахстанцев вперед, итог подвел Брэндон Боченски. 4:2 — победа Казахстана.





Теперь у сборной Казахстана восемь очков и второе место турнирной таблицы, на один балл больше у Южной Кореи и на два меньше у Австрии, эти команды имеют одну встречу в запасе. 28 апреля в 16:30 Казахстану будет противостоять Венгрия.





Казахстан — Украина 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)





Шайбы:

1:0 — 03:21 Доус (Семенов, Боченски). В равенстве

2:0 — 19:59 Сен-Пьер (Боченски, Бойд). В большинстве +1

2:1 — 34:21 Нименко (Победоносцев, Лялька). В равенстве

2:2 — 35:16 Бабинец (Лялька). В равенстве

3:2 — 41:59 Михайлис (Старченко). В равенстве

4:2 — 57:04 Боченски (Доус, Степанов). В большинстве +1





Вратари: Колесник — Дьяченко

Штраф: 8:10 (6:2, 2:6, 0:2).











