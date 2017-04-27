Кто прав, кто виноват: водители не поделили дорогу в Алматы

В Алматы водитель Nissan Maxima и Audi не поделили дорогу , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло по ул. Жансугурова в районе ул. Чигорина. Как рассказал водитель Maxima, он следовал по ул. Жансугурова в северном направлении. Подъезжая к ул. Чигорина впереди него по правому ряду медленно ехал водитель Audi. Было похоже, что он собрался припарковаться. Как только Maxima приблизилась к Audi, водитель последней, не включая поворотник, стал разворачиваться. Водитель Maxima резко затормозил и принял влево, чтобы избежать удара. Однако Audi продолжала маневр.





Произошло столкновение, в результате которого оба автомобиля остановились на полосе встречного движения, перегородив путь другим автомобилям. Сотрудники скорой забрали водителя Audi.





Прибывшая "группа поддержки" Audi пыталась доказать вину водителя Maxima. Они утверждали, что он должен был пропустить Audi.





Истинных виновников ДТП установят сотрудники дорожной полиции.



