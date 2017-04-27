Актюбинская полицейская "Зена" объяснила, почему совершила преступление

В Актобе продолжается судебный процесс в отношении сотрудницы дорожно-патрульной полиции Жаннат Ахетовой, более известной как "Зена", сообщает телеканал " сообщает телеканал " Астана ".





Сегодня состоялись прения сторон. Работника правоохранительных органов обвиняют в превышении служебных полномочий и совершении уголовного правонарушения по предварительному сговору.





По версии обвинения, Ахетова, находясь в должности старшего инспектора батальона патрульной полиции, решила выручить знакомую, нарушившую правила дорожного движения. Когда другой инспектор, заметивший нарушение, намеревался составить протокол, в дело вмешалась Ахетова. Она забрала у коллеги недописанный бланк протокола, а в типографии напечатала подложный документ. Сейчас Ахетова и инспектор Ибадуллаев предстали перед судом. Свою вину они полностью признали.





Кайрат Мендыбаев, прокурор отдела прокуратуры г. Актобе:





- Считаю возможным назначить Ибадуллаеву и Ахетовой наказание в виде лишения свободы. Ахетову Жаннат Мырзабековну прошу признать виновной по статье 28, часть 4, 5; статье 361 части 2 УК РК и назначить 2 года лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должность в правоохранительных органах с лишением спецзвания.





Сторона обвинения просила суд назначить аналогичное наказание для инспектора Мираса Ибадуллаева. Процесс по этому делу продолжится 28 апреля. Обвиняемые выступят с последним словом.









Как пишет газета " Диапазон ", Ахметова объяснила свой поступок тем, что ей стало жалко знакомую. "Сама строго относилась к нарушителям ПДД. 14 лет безупречной службы. А тут знакомая позвонила, плакала, у нее была просто истерика. Мне ее жалко стало", – объяснила в суде Ахетова.



